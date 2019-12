A pressão social para presentar no Natal pode levar consumidores a não respeitarem os limites do próprio orçamento. Um em cada três (33%) brasileiros que pretende ir às compras no Natal possui contas em atraso e, desses, dois em cada três (66%) estão com nome negativado.

Entre os que pretendem comprar presentes no Natal, 26% admitem que planejam gastar mais do que podem e 8% vão deixar de pagar alguma conta para adquirir presentes. Além disso, 7% deixarão de pagar alguma conta para realizar a festa de Natal, e 6%, para comemorar o Réveillon.

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, alerta que o consumo exagerado e descontrolado no Natal pode fazer com que o consumidor enfrente problemas no próximo ano.

“É importante lembrar que muitas famílias se encontram em aperto financeiro, além de, em alguns casos, carregarem dívidas do Natal do ano passado. O recomendável é não se deixar levar pelas emoções e planejar as despesas de acordo com o orçamento, sempre priorizando a quitação de contas”, diz Marcela. Ela orienta fazer uma lista prévia do que se deseja e pesquisar preços para não extrapolar.