Marilia Mendonça posta primeira foto do filho, Leo

Marilia Mendonça compartilhou primeiro clique do filho, Leo. Em seu Instagram, a cantora mostrou o pequeno recebendo um beijo do pai, Murilo Huff, e celebrou: “Seja-bem vindo, Leo!”.

Minutos mais tarde, o cantor também postou a mesma foto fazendo um texto emocionado sobre a chegada do primeiro filho.

“Me falaram que quando ele nascesse seria a mesma sensação de arrancar meu coração do peito e segurar no braço. E foi exatamente isso. A partir de hoje se alguém faz bem à ele, faz bem à mim. Se alguém faz mal à ele, faz mal à mim. Seremos só um, pro resto da vida! Graças a Deus ele veio com muita saúde. Tá tudo bem com Léo e com a mamãe pessoal”, avisou ele no texto.

O bebê veio ao mundo por volta do 12h30 desta segunda-feira (16) em um hospital de Goiânia. Por meio de sua assessoria, as primeiras palavras de Marilia sobre o filho foram que “ele é lindo”.

Em entrevista recente para capa da Quem, a cantora contou que acredita ter engravidado na época em que parou de tomar anticoncepcionais por conta de procedimentos estéticos. A gestação foi anunciada em maio, quando Marilia estava ainda nas primeiras semanas da gravidez.

Fonte: Quem

Foto: Reprodução/Instagram