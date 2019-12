Devido à Mega-Semana de Natal, que altera o calendário da semana, os sorteios são realizados na terça (17), quinta (19) e sábado (21). Esta é a última semana do ano em que ocorrem apostas regulares. A partir de domingo (22), as apostas realizadas serão exclusivamente para a Mega da Virada.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet.