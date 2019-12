O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 vai ser aplicado em duas versões diferentes. Além da prova regular, prevista para 1 e 8 de novembro, nesta edição haverá também uma versão digital, nos dias 11 e 18 de outubro. As provas serão realizadas sempre aos domingos.

Será a primeira vez que o Enem vai ser aplicado em uma versão digital . A adesão dos candidatos será opcional no ato de inscrição, até um total de 50 mil participantes, o equivalente a 1% do total previsto.

As provas de 2019 aconteceram nos dias 3 e 10 de novembro. Os resultados individuais do Enem 2019 serão divulgados em 17 de janeiro de 2020. Os gabaritos e os cadernos do Exame foram divulgados no dia 13 de novembro.

Mudanças até 2026

Em julho deste ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou que espera que o Exame seja realizado totalmente de forma virtual em 2026. Neste mesmo período, o instituto também anunciou outros pontos de mudanças :