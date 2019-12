João de Deus está detido no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. As acusações contra ele vieram à tona no dia 7 de dezembro de 2018. Mulheres relataram no programa Conversa com Bial terem sofrido abusos sexuais dentro da Casa Dom Inácio de Loyola, onde ele fazia os atendimentos. Logo depois, o Ministério Público de Goiás montou uma força-tarefa para receber as denúncias.