Galaxy Fold é o primeiro celular dobrável do Brasil; veja preço

O Galaxy Fold se torna o primeiro celular com tela dobrável do Brasil. A Samsung anuncia nesta sexta-feira (17) o lançamento do aparelho pelo preço sugerido de R$ 12.999. O Fold tem dois displays, seis câmeras, bateria potente, processador Snapdragon 855 e sistema Android 9. A venda está marcada para 22 de janeiro e o telefone desembarca no país somente na cor preta. Com isso, a sul-coreana sai na frente da Motorola e da Huawei, outras gigantes da telefonia que também têm celulares dobráveis.

400 mil vendas no exterior

O lançamento do Fold no mercado doméstico ocorre depois que 400 mil unidades foram vendidas no exterior – com Estados Unidos e Coreia do Sul entre os países contemplados pelo smartphone dobrável. Os sul-coreanos chegaram a se envolver em polêmica pois o projeto inicial do produto recebeu críticas pela fragilidade.