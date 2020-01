Zé Luis dá posse aos novos conselheiros tutelares de Batatais

Em cerimônia foi realizada no Salão Nobre da Prefeitura, o Prefeito José Luis Romagnoli deu posse a nova composição do Conselho Tutelar de Batatais no último dia 10 de janeiro, sexta-feira. Conheça os conselheiros que foram eleitos para o mandato 2020/2024: Rafael de Mello Santos – 442 votos; Maria Emilia Bergamini Rodrigues de Sá – 374 votos; José Edmir da Silva – 345 votos; Luis Fernando Marchi – 256 votos e Thais Sousa Lopes – 214 votos.



O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. As ações do Conselho são de natureza administrativa, não tendo competência para elucidar questões litigiosas (conflitos de interesse), como guarda, pensão, direito de visita, etc.