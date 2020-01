Regina Duarte convida reverenda Jane para ser secretária-adjunta da Cultura

A atriz Regina Duarte convidou a atual secretária de Diversidade Cultural da Secretaria Especial da Cultura, Janicia Silva, para o cargo de secretária-adjunta da pasta. Além disso, a assessoria do órgão informou que ela assume interinamente a secretaria até que haja uma definição sobre a nomeação de Regina. O convite foi feito numa reunião com Regina, o Ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antonio, e assessores.

Conhecida como reverenda Jane, ela é pastora evangélica e, desde novembro, atuava como secretária de Diversidade Cultural. Em suas redes sociais, Jane era conhecida por apoiar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-secretário especial de Cultura Roberto Alvim, exonerado na semana passada após publicar um vídeo com frases semelhantes a um discurso do ministro da Propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels.

Jane Silva é ainda presidente de uma empresa batizada como Associação Cristã de Homens e Mulheres de Negócio, fundada em 1996. O nome da secretária também aparece na sociedade da agência de viagens JS Publicidade Turismo e Viagens LTDA que não está mais em atividade.

O cargo era ocupado por José Paulo Soares Martins, que foi exonerado nesta quinta-feira. Ele chefiava interinamente a pasta desde a saída de Roberto Alvim. Segundo a a assessoria da Secretaria Especial da Cultura, o convite a Jane partiu de Regina e do ministro do Turismo, Alvaro Antonio.

Regina Duarte, por sua vez, está em seu segundo dia de visitas às instalações da Secretaria Especial de Cultura, em Brasília. Nesta quinta-feira, ela chegou ao prédio onde o órgão funciona, na Esplanada dos Ministérios, sem passar pela portaria principal, evitando assim a imprensa que a aguardava no local.

Ela foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a secretaria após a queda de Alvim. Apesar das conversas com o presidente, Regina ainda não confirmou oficialmente se assumirá ou não a pasta.

Fonte: O Globo

