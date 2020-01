O lançamento anual do IPTU é realizado através da Secretaria Municipal de Finanças. O Imposto Predial e Territorial Urbano 2020 não sofreu aumento, apenas o reajuste inflacionário de 4,31% pelo índice do IPCA, do exercício 2019.

O carnê será enviado ao endereço cadastrado do contribuinte até o início de fevereiro. Caso algum contribuinte não receba o carne do IPTU até dia 20 de fevereiro, deve procurar a Secretaria de Finanças. Serão duas opções de pagamento: à vista com 10% de desconto (Parcela Única) ou parcelado em 10x (parcelas mensais).



O pagamento com desconto fica disponível ao contribuinte até o dia 28 de fevereiro de 2020, mesma data que vence a primeira parcela da opção parcelada. Caso o contribuinte opte pela opção em 10x o vencimento das parcelas será dia 15 de cada mês, ou no dia útil posterior em caso de fins de semana e feriados.



A responsabilidade pelo pagamento em dia do IPTU é exclusivamente do contribuinte, que deverá sempre observar as datas de vencimento da(s) parcela(s) dentro da condição escolhida por ele.

Em caso de não pagamento da obrigação tributária, o contribuinte estará sujeito ao pagamento dos acréscimos legais cabíveis: multa, juros, atualização monetária, e, ainda, ter seu nome negativado.



O pagamento do IPTU pode ser realizado na Secretaria de Finanças, na esquina da Rua Manuel Furtado, 133, esquina com a Travessa Intendente Vigilato, lotéricas e bancos, com opção de pagamento também por débito em conta nos bancos, desde que estes sejam autorizados pelo contribuinte e que sejam conveniados com a Prefeitura. Para mais informações o telefone de contato é o 3660-3405 e 3660-3425.