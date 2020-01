GUSTTAVO LIMA COBRA R$ 800 MIL DE CACHÊ E É SUBSTITUÍDO POR JORGE E MATEUS, QUE PEDE A METADE

Depois de lotar shows e ter suas músicas entre as mais ouvidas em 2019, Gusttavo Lima viu seu cachê inflacionar. O cantor cobrou R$ 800 mil para se apresentar no dia 29 de março na Arena Caruaru, no interior de Pernambuco. Mas, diante do alto valor cobrado pelo artista, ele acabou sendo substituído por Jorge e Mateus, que pediram a metade do cachê.

A dupla, aliás, quer voltar ao topo em 2020, depois de não repetir no ano passado o mesmo sucesso dos anteriores. Para isso, desde o dia 1º de janeiro, Heitor de Oliveira, irmão de Mateus, assumiu definitivamente o controle da carreira dos artistas.

Fonte: Extra

Foto: reprodução/ instagram