A Secretaria de Saúde do Paraná descartou, nesta quarta-feira (29), que um paciente de Curitiba esteja portando coronavírus. O caso é um dos 3 suspeitos monitorados pelo Ministério da Saúde em todo o país.

“Tratava-se de um vírus da Influenza B [um tipo de gripe] detectado no exame realizado”, afirmou o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, à RPC.

Preto afirmou que o Ministério da Saúde já foi notificado da conclusão. A pasta afirmou que não tem informações e que a atualização de casos acontecerá no fim do dia.

O paciente está internado em isolamento no Hospital Santa Cruz, em observação.

A secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, também confirmou ao G1 que a suspeita foi descartada. Os dois secretários esclareceram que não há motivo para alarde.

Os hospitais e unidades de saúde estão preparados para o atendimento dos casos suspeitos, de acordo com os secretários.

“As equipes dos hospitais e as comissões internas de controle de infecção estão preparadas. Nós estamos chamando amanhã, a Secretaria Municipal de Saúde organizou já, uma capacitação para as equipes [que trabalham na área da saúde] para esclarecer e responder dúvidas que as equipes possam ter”, disse Márcia Huçulak.

A definição de quadro suspeito estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é que o paciente esteja com febre, com pelo menos um sintoma respiratório, ter tido possível contato com a doença e estado em qualquer lugar da China nos últimos 14 dias.

Outro caso suspeito ‘clinicamente’ descartado

O secretário de Estado da Saúde do Paraná disse que o outro caso no estado está sendo investigado, mas esse ainda não é considerado suspeito pelo Ministério da Saúde.

“O outro caso que chegou pelo serviço móvel de urgência em uma das unidades de pronto atendimento de Curitiba e que, uma vez notificado, tendo passado pela China, foi encaminhado para o Hospital de Clínicas naquele momento e ainda aguarda confirmação, ou não”, afirmou.

Márcia Huçulak disse que essa paciente está bem, com o quadro clínico estável. “Um estado respiratório sem pneumonia até ontem à noite, e a gente começa o protocolo de investigação do coronavírus”, explicou.

Essa paciente voltou da China no começo de janeiro, ou seja, há mais tempo do que os dias previstos pela OMS para considerar quadro suspeito.

“Pela análise do prontuário e por toda evolução do quadro, pelo tempo do ocorrido, ela voltou da China no dia 5 de janeiro. Hoje é dia 29, já faz 24 dias. Então, clinicamente ela já está descartada”, afirmou Márcia Huçulak.

Precauções

A secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, orienta que qualquer pessoa com algum quadro de doença respiratória que esteve na China ou que teve contato com alguém que esteve no país deve procurar um hospital ou unidade de saúde para avaliação.

O contágio do coronavírus pode acontecer entre humanos ou em contato com a carne de animais silvestres.