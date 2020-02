Mario Gomes usou as redes sociais nesta segunda-feira para acalmar os fãs sobre a suspeita de um novo câncer na prótata. Sete anos após retirar um tumor, o ator de 67 anos, passou por nova baterias de exames, que mostraram que seus níveis de PSA estão altos, o que pode indicar uma recidiva da doença.

“Não tem drama. O câncer não vai me matar. Coisas da imprensa”, informou ele no vídeo publicado em seu Instagram na tarde desta segunda-feira. Mario passará por novos exames em março para saber se está ou não com a doença.

O ator também falou sobre a autobiografia que está escrevendo, que vai revelar, entre outras coisas, um romance com Betty Faria. “O livro não é para agora. E a Beth Faria foi muito mais criativa do que a imprensa noticiou”, disse.

Muita gente não sabe ou não lembra, mas Betty Faria e Mario Gomes já viveram um romance real no passado. Os atores tiveram um caso em 1976, quando estavam no auge do sucesso.

Fonte: Extra

Foto: Reprodução/Instagram