Juliano é primo de Carina Ramos, que é namorada de Ana Flávia Gonçalves. Ana Flávia por sua vez é filha do casal de empresários Romuyuki e Flaviana Gonçalves e irmã do filho deles, Juan Victor, de 15. Romuyuki, Flaviana e Juan foram encontrados mortos e queimados dentro do carro da família, no último dia 28 de janeiro, na Estrada do Montanhão, em São Bernardo do Campo.