Um avião da companhia Pegasus Airlines saiu da pista ao aterrissar no aeroporto de Sabiha Gokcen, em Istambul, na Turquia, nesta quarta-feira (5). Imagens divulgadas pela imprensa local mostraram a fuselagem do avião, um Boeing 737-800, quebrada em várias partes e os passageiros sendo retirados pelas equipes de emergência.

O Ministério dos Transportes afirma que a aeronave fez um “pouso forçado”. Segundo o governo, ninguém morreu — porém, há ao menos 21 feridos.

“Não houve perda de vidas, os passageiros feridos estão sendo retirados do avião e levados para os hospitais”, disse o ministro turco dos Transportes, Cahit Turan.

O avião levava 177 passageiros e seis tripulantes e havia decolado da cidade da cidade de Izmir, no oeste da Turquia, rumo a Istambul.

A Pegasus Airlines, companhia turca de baixo custo, confirmou por meio das redes sociais que não houve mortes no acidente e que os passageiros feridos foram levados ao hospital.

Após o acidente, as autoridades interromperam as operações no Aeroporto Sabiha Gokcen. Os voos que estavam programados ao local foram desviados.

