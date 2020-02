CORONAVÍRUS: BRASILEIROS SE PREPARAM PARA EMBARQUE EM AVIÃO DA FAB NA CHINA

O grupo de 34 brasileiros que estão sendo repatriados da China registrou em fotos o trajeto até o Aeroporto de Wuhan. Eles deixarão a cidade, considerada o epicentro do coronavírus, em dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) com destino à Base Aérea de Anápolis, onde ficarão em quarentena.

Nas imagens, os jovens aparecem com máscaras de proteção em um ônibus e em um carro. Eles percorrerão uma distância de 18.300 quilômetros entre Wuhan e Anápolis. Muitos dos que aparecem nas imagens participaram do vídeo de apelo ao governo Jair Bolsonaro que pedia o resgate dos cidadãos do país.

Às 12h26, no horário de Brasília, a FAB informou que, pouco mais de uma hora antes, os dois aviões já tinham decolado de Urumqi rumo a Wuhan.

Os brasileiros que serão resgatados de Wuhan, cidade chinesa onde se originou a epidemia do novo coronavírus, foram avisados pelo governo brasileiro de que os dois aviões da FAB enviados para resgatá-los pousarão por volta da meia-noite de sábado no horário local (13h10 de sexta-feira, no horário de Brasília).

A decolagem de volta ao Brasil está prevista para 4h10m da madrugada de sábado em Wuhan (17h10 de sexta, no horário de Brasília).

Fonte: Época