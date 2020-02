De acordo com a China Central Television (CCTV), a taxa de mortalidade caiu para 2% no país desde quinta-feira (6). Na província de Hubei (exceto Wuhan), a taxa é agora de 1,3%. Na cidade de Wuhan, epicentro do surto, a taxa foi para 4,1%. Segundo a emissora estatal, o declínio na província e na cidade está relacionado à chegada de mais equipes médicas.

Medicamentos passam em teste