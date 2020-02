As duas confessaram ter ajudado a planejar o roubo à família de Anaflávia, no dia 27 de janeiro, em Santo André. No entanto, elas não teriam participado da morte do casal Romuyuki e Flaviana Gonçalves e do filho deles, o adolescente Juan Victor.

Os corpos dos três foram encontrados carbonizados no porta-mala do carro da família, no dia 28, em São Bernardo do Campo. Segundo laudo pericial, as vítimas foram mortas com golpes na cabeça.