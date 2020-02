As buscas começaram na segunda-feira após o temporal que atingiu a cidade e foram retomadas nesta manhã . Os bombeiros seguem em buscas pelo homem que também estava no carro.

Por causa do grande volume de chuva, duas crateras que se abriram em rodovias do Centro-Oeste Paulista deixaram dois motoristas mortos.

O primeiro caso ocorreu no km 258 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da concessionária que administra a rodovia localizaram no fim da tarde de segunda-feira (10) o corpo do motorista e o caminhão. Ele foi encontrado perto do veículo a 1,3 quilômetro da cratera.