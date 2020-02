Alíquotas progressivas

Vale lembrar que com a reforma, essas taxas passarão a ser progressivas, ou seja, cobradas apenas sobre a parcela do salário que se enquadrar em cada faixa, o que faz com que o percentual de fato descontado do total dos ganhos (a alíquota efetiva) seja diferente.

Com as novas regras definidas na reforma da Previdência, o valor descontado do salário de cada trabalhador para a aposentadoria vai mudar. Em resumo, quem ganha menos vai contribuir menos para o INSS, e quem ganha mais, vai contribuir mais.

Por exemplo: um trabalhador que ganha R$ 1.500 pagará 7,5% sobre R$ 1.045 (R$ 78,38), mais 9% sobre os R$ 455 que excedem esse valor (R$ 40,95). Ou seja, no total, ele pagará R$ 119,33, o que corresponde a 7,96% do seu salário.

Para os trabalhadores do setor público, as alíquotas podem chegar a 22%.

A pedido do G1, Emerson Lemes, tesoureiro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), calculou como ficará a contribuição para pessoas com diversos salários. Veja:

Valores e alíquotas de contribuições para o INSS Salário Até 29/02/2020 Após 01/03/2020 Diferença Contribuição Alíquota atual Contribuição Alíquota atual R$ 1.045 R$ 83,60 8% R$ 78,38 7,5% – R$ 5,23 R$ 1.500 R$ 120 8% R$ 119,33 7,96% – R$ 0,67 R$ 2.000 R$ 180 9% R$ 164,33 8,22% – R$ 15,68 R$ 2.500 R$ 225 9% R$ 221,64 8,87% – R$ 3,36 R$ 3.000 R$ 270 9% R$ 281,64 9,39% R$ 11,64 R$ 3.500 R$ 385 11% R$ 348,95 9,97% – R$ 36,05 R$ 4.000 R$ 440 11% R$ 418,95 10,48% – R$ 21,05 R$ 4.500 R$ 495 11% R$ 488,95 10,87% – R$ 6,05 R$ 5.000 R$ 550 11% R$ 558,95 11,18% R$ 8,95 R$ 5.500 R$ 605 11% R$ 628,95 11,44% R$ 23,95 R$ 6.000 R$ 660 11% R$ 698,95 11,65% R$ 38,95 R$ 7.000 R$ 671,12 11% R$ 713, 10 11,69% R$ 41,98 R$ 8.000 R$ 671,12 11% R$ 713,10 11,69% R$ 41,98 R$ 9.000 R$ 671,12 11% R$ 713,10 11,69% R$ 41,98 R$ 10.000 R$ 671,12 11% R$ 713,10 11,69% R$ 41,98

Novo piso para benefícios previdenciários

A portaria também oficializou o piso de R$ 1.045 para os benefícios pagos pela Previdência Social. Pela lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a 1 salário mínimo.

Os benefícios de aposentadoria maiores do que o salário mínimo foram corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que ficou em 4,48% em 2019.

Assim, o teto dos benefícios do INSS passou de R$ 5.839,45 para R$ 6.101,06 a partir de janeiro de 2020. Isso quer dizer que, ainda que o trabalhador receba um salário superior a esse valor, a contribuição só será calculada sobre R$ 6.101,06.

Calendário de pagamentos do INSS em 2020 — Foto: INSS/Reprodução

Novo salário mínimo

O salário mínimo de R$ 1.045 entrou em vigor no dia 1º e foi a segunda vez que ele subiu no ano. Em 31 de dezembro de 2019, uma medida provisória estipulou para 2020 o valor de R$ 1.039, uma alta de 4,1%, equivalente à projeção de inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) – que considerou os valores apurados para os meses de janeiro a novembro e, para o mês de dezembro, a mediana das projeções de mercado levantadas pelo último Boletim Focus do Banco Central, sem ganho real.