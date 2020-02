“O dado da falta de mão de obra chama muito a atenção com esse nível de desemprego e com uma indústria patinando que não encontra um caminho de crescimento”, afirma o gerente-executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca.

A redução na fatia das fábricas que diz não encontrar mão de obra qualificada de 2011 para cá é explicada pela crise econômica, segundo a CNI. Com a recessão em 2015 e 2016 e a lenta da economia nos anos seguintes, muitas indústrias reduziram o quadro de funcionários e deixaram de contratar.

“Quando a economia voltar a crescer, a falta de mão de obra qualificada vai dificultar essa retomada. Vai dificultar a inovação dentro das empresas e ter um impacto na competitividade do setor, que já não é alta”, afirma Fonseca.

A pesquisa da CNI ainda apontou que as empresas têm dificuldade em encontrar mão de qualificada em todos os níveis, mas nos cargos de produção essa é barreira é maior.

Na leitura da CNI, são dois os fatores que colaboram para um quadro tão ruim. Primeiro, o Brasil tem um nível educacional muito ruim. Em dezembro, o último resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês) mostrou que o país caiu no ranking mundial de educação em matemática e ciências e ficou estagnado em leitura. Segundo, a formação do Ensino Médio é considerada bastante generalista.