Secretaria de Saúde vai distribuir preservativos durante o Carnaval

A Secretaria de Saúde através do Programa Municipal DST/AIDS, programou a distribuição de preservativos durante os cortejos dos blocos de rua que se apresentarão durante o carnaval.

A distribuição de preservativos, busca facilitar o acesso aos preservativos e estimular o uso em todas as relações sexuais durante ou após o carnaval.

A campanha tem o foco principal entre os homens na faixa etária de 15 a 39 anos, já que os números do HIV no Brasil demonstram aumento nessa faixa etária. Dados epidemiológicos nacionais de HIV/AIDS, do Ministério da Saúde, demonstram que nos últimos dez anos 73% de novos casos de HIV ocorreram no sexo masculino. Um em cada cinco novos casos está entre homens de 15 a 24 anos (2018).

Entre homens na faixa etária de 20 a 24 anos, a taxa de detecção de AIDS cresceu 133% entre 2007 a 2018, passando de 15,6 para 36,2%.

Fonte: Prefeitura de Batatais