Aos prantos, com medo e ainda em estado de choque pela execução do jornalista Léo Veras, atingido por 12 tiros na noite de quarta-feira (12) em Pedro Juan Caballero, cidade do Paraguai na fronteira com o Brasil, em Mato Grosso do Sul, a esposa Cinthia Veras desabafou sobre as palavras ditas anteriormente pelo companheiro.