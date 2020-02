O número é 243% maior do que o registrado de janeiro a fevereiro de 2018, quando 481 ficaram doentes. Duas crianças morreram em razão da doença: Denis Bryan Souza Rodrigues, de 10 anos, e Maria Gabriela , de 8 anos.

Apesar do aumento em relação ao acumulado do ano anterior, os dados apontam queda nas confirmações, de acordo com a evolução da manifestação dos sintomas dos pacientes.