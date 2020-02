Segundo a Polícia Civil, o caso será registrado como captura de procurado em Tapiraí e seguirá para Piedade, por onde corre o inquérito policial.

A menina ficou dormindo no quarto e, quando o pai, Robson Pereira, voltou para buscá-la e levá-la para a casa da avó paterna constatou que a criança não estava em casa. Robson prestou depoimento à polícia e disse que a prática de deixar a filha em casa era rotina.

Marcas de facada

Heloá foi encontrada morta por um vizinho, que é irmão do suspeito, por volta das 21h do dia seguinte ao desaparecimento. O corpo dela estava em uma fossa desativada, com alguns pedaços de madeira por cima, na divisa com a casa vizinha.

Menina foi encontrada morta dentro de fossa no fundo da casa dela, na zona rural de Piedade — Foto: Arquivo Pessoal

A menina também foi encontrada seminua, apenas com a camiseta, enrolada em plástico, cobertor e lençol. A calça e a calcinha estavam ao lado do corpo.

No entanto, o resultado do laudo sobre a possível violência sexual foi inconclusivo por conta da umidade do local onde o corpo foi encontrado e do estado de decomposição da vítima. Um laudo complementar será realizado para determinar se havia material genético do suspeito nas partes íntimas da criança.

O corpo de Heloá foi velado e sepultado no dia 21 de dezembro. O enterro ocorreu no Cemitério Jardim Eterno, em Piedade. A menina morava com o pai e um irmão. A mãe dela morreu em 2018.