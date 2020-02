Petrobras aumenta preço da gasolina em 3% a partir desta quinta

A Petrobras vai aumentar os preços da gasolina em 3%, em média, a partir desta quinta-feira. É o primeiro reajuste para cima deste ano. Até o momento, a companhia tinha feito quatro reduções de preços. O aumento será, em média, de R$ 0,0512 por litro em suas refinarias e bases.

O preço do diesel continua inalterado.

De acordo com a política de preços da estatal, a definação do preço dos combustíveis segue a flutuação do mercado internacional.

Atualmente, o barril de petróleo do tipo Brent é negociado a US$ 58,51. Em janeiro deste ano, a cotação da commodity na Bolsa de Londres era de US$ 66,25.

A queda na cotação do petróleo está relacionada com os temores sobre uma demanda menor da China pela commodity diante da emergência global de coronavírus.

No ano, o petróleo acumula perdas de 11,49%. Porém, na última semana, registrou variação positiva de 5,23%.

Fonte: O Globo

Foto: Gabriela Fittipaldi / Agência Globo