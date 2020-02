Com entrega de novos uniformes foi apresentada oficialmente a renovação do Projeto Atletas do Futuro

Na tarde de terça-feira, 18 de fevereiro, ocorreu a entrega de novos uniformes apresentando oficialmente para a comunidade a renovação do Projeto Atletas do Futuro, desenvolvido pelo SESI em parceria com a Prefeitura de Batatais.

Foram recebidos 800 quites de uniformes para todos os alunos matriculados no Projeto.

O momento de apresentação contou com a presença do Prefeito José Luís Romagnoli; da Orientadora de Esportes do SESI Franca, Ana Paula Braganholo; do Diretor de Centro de Atividades, Álvaro Alves Filho e dos Secretário e Diretor Municipal de Esportes, João Bosco Marques e Marcelo Nogueira.



O ‘Atletas do Futuro’ foi renovado para mais um ano e irá atender cerca de 700 crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos de idades. Modalidades esportivas oferecidas são: Atletismo, Basquete, Handebol, Futebol, Futsal e Vôlei. Para matrícula, basta o pai ou responsável comparecer na Secretaria de Esportes, no Centro de Lazer do Trabalhador, na Av. Moacir Dias de Moraes, na Vila Cruzeiro, de segunda à sexta-feira, das 8 as 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3662-6108.

Fonte: Prefeitura de Batatais