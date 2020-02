Em outras imagens registradas no local após a confusão, o senador licenciado aparece consciente e com a blusa manchada de sangue.

Antes, Cid Gomes havia publicado nas redes sociais que estava em Fortaleza e que chegaria a Sobral no mesmo dia, por volta das 16h. No vídeo, ele afirmava que “quem deveria dar segurança para o povo está promovendo a insegurança, promovendo a desordem” e disse que iria “definir uma estratégia para dar paz”. Sobral é também a cidade natal de Cid Gomes.

Ainda na tarde da quarta-feira (19), policiais de Sobral ordenaram que comerciantes fechassem as portas do Centro da cidade .

O 3º Batalhão de Sobral funciona de forma parcial na manhã desta quinta-feira, com parte das equipes atuando nas ruas. A retroescavadeira utilizada por Cid Gomes permanece na entrada do local. Após a confusão, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que agentes do Comando de Polícia de Choque (CPChoque) foram direcionadas ao batalhão e os agentes que estavam no local fugiram. Equipes do Comando Tático Rural (Cotar) do CPChoque também ocuparam o batalhão.

Investigação policial

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará diz que o crime contra o senador licenciado será investigado pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Segundo a nota, a Polícia Federal e a Polícia Civil vão atuar em conjunto e uma equipe do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da PF irá para Sobral. Ainda não há informações em relação a uma eventual prisão ou identificação do autor dos disparos.

O ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) autorizou nesta quarta-feira o envio da Força Nacional para o Ceará por 30 dias, contados a partir desta quinta (20). Antes, o ministério já havia comunicado que enviou equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal “para garantir a segurança do senador Cid Gomes”.

“A operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública”, detalha o texto da portaria.

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT-CE), diz que já havia solicitado formalmente o apoio de tropas federais para o Ceará aos ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo da Presidência) e Sergio Moro (Justiça e Segurança) para uma “ação enérgica contra essas pessoas que têm agido como criminosas”.

Santana afirma ainda que é “inacreditável a extrema violência sofrida pelo senador Cid Gomes, atingido por dois tiros, hoje, em Sobral” e que a violência foi “provocada por um grupo de policiais mascarados, amotinados num quartel”.

Senador Cid Gomes em frente a batalhão da PM em Sobral — Foto: Wellington Macedo/Estadão Conteúdo

Repercussão

Em nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que acompanha o caso “com preocupação” e que solicitou informações ao ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança) e ao governador Camilo Santana (PT-CE) para “obter informações e garantir a segurança” de Cid.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou uma nota em que condena tanto “a escalada de confronto e violência” com os disparos contra Cid Gomes quanto os atos de “agentes mascarados aterrorizando a população e ordenando o fechamento de estabelecimentos comerciais”. “Neste momento, faz-se necessário que autoridades, associações e representantes das instituições policiais tenham serenidade e responsabilidade para encontrar saídas pacíficas e dentro da legalidade.”