É uma redução da condenação anterior, de oito anos. Rodrigues também vai pagar uma multa de 2 milhões de euros (cerca de R$ 9,5 milhões, na cotação atual).

Rodrigues foi preso em Sevilha em 25 de junho de 2019. Ele havia viajado a Sevilha com 39 kg de cocaína na bagagem, e ia em um dos voos da comitiva que levava Jair Bolsonaro a um encontro do G20, no Japão. O presidente não estava no mesmo avião.