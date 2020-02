Motociclista que bateu em árvore morre em Batatais

Adélcio Henrique Salgado, de 18 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (24), em Batatais. Ele estava internado em um hospital da cidade desde o dia 10 de janeiro, quando teria chegado ao local após se chocar contra uma árvore, durante fuga da Polícia Militar (PM).

O caso

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a vítima e mais um jovem estariam empinando motocicletas em uma rua de Batatais quando avistaram viatura da PM e fugiram.



Segundo o registro, o garupa que seguia com Adélcio teria saltado da moto. Neste instante, a vítima teria perdido o controle e se chocado contra uma árvore.



Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi ao local e socorreu o jovem. Ele foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Batatais.



Consta no BO que a vítima teria permanecido internada por 14 dias, mas acabou falecendo na madrugada desta segunda.

Adelcio Henrique Salgado foi Sepultado no Cemitério da Saudade em Batatais às 16:30hs desta segunda-feira (24).

Fonte: A Cidade On

Foto: Arquivo Weber Sian / ACidade ON