As apostas podem ser feitas até às 19h de hoje. As apostas custam R$ 4,50 e podem ser feitas em qualquer lotérica, pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo Loterias Caixa. Quem tem conta corrente na Caixa também pode fazer sua aposta pelo internet banking.

O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, às 20h. O público pode acompanhar presencialmente, pela TV ou nas redes sociais das Loterias Caixa. No último concurso, realizado no sábado (22), os números sorteados foram: 07, 20, 38, 43, 45 e 53.

Como fazer um bolão oficial