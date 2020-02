A Secretaria Municipal de Finanças informa a população que o vencimento da primeira parcela, ou da parcela única, do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano é neste dia 28 de fevereiro. O pagamento à vista, em única parcela, tem 10% de desconto.

Para quem optar pelo pagamento parcelado em 10 vezes as datas são:

Primeira Parcela 28/02

Segunda Parcela 16/03

Terceira Parcela 15/04

Quarta Parcela 15/05

Quinta Parcela 15/06

Sexta Parcela 15/07

Sétima Parcela 15/08

Oitava Parcela 15/09

Nona Parcela 15/10

Décima Parcela 16/11

O pagamento do IPTU pode ser realizado na Secretaria de Finanças, na esquina da Rua Manuel Furtado, 133, esquina com a Travessa Intendente Vigilato, lotéricas e bancos, com opção de pagamento também por débito em conta nos bancos, desde que estes sejam autorizados pelo contribuinte e que sejam conveniados com a Prefeitura.

Mais informações ligue, 3660-3405 e 3660-3425.

Fonte: Prefeitura de Batatais