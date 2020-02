Campanha de vacinação contra o sarampo foca em crianças e jovens

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, está realizando a Campanha de Vacinação contra o Sarampo. Até o dia 13 de março, crianças e jovens de 5 a 19 anos devem tomar a vacina contra o vírus da doença. A recomendação vale para quem não recebeu as duas doses da tríplice viral (que também protege de caxumba e rubéola) adequadamente.

Mas atenção: a chamada dose zero, aplicada em bebês de 6 meses a menos de 1 ano, não entra nessa conta. Ou seja, os pequenos que a receberam seguem precisando tomar mais duas injeções, a partir dos 12 meses de vida.

O pedido é para que os pais levem seus filhos as salas de vacina mais próximas de suas residências, com a carteira de vacinação, para verificação do histórico e atualização.

Segundo a enfermeira Erika Garbelini, todos os alunos de escolas públicas e particulares foram convocados para esse momento de prevenção. “Importante salientar que no ano passado não tivemos registros da doença em Batatais porque a cobertura vacinal de sarampo era boa.

Precisamos manter esse trabalho e, por isso, é importantíssima a conscientização dos adolescentes até 19 anos que devem receber a vacina”, informou.

Os postos com salas de vacinação em Batatais são:

– Centro de Saúde Escola,

– Castelo; Centro de Saúde central

– UBS da Vila Lídia

– UBS do Alvorada

– UBS do Jardim Santa Luiza (Vila Lopes)

– ESF do Auxiliadora

– UBS do Altino Arantes

– UBS da Vila Cruzeiro

– UBS do São Carlos.

Vale ressaltar que a Campanha terá uma segunda etapa no mês de agosto direcionada a pessoas com idade de 20 a 59 anos.

Fonte: Prefeitura