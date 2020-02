COMUNICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS SOBRE O CORONAVÍRUS

Prefeitura Municipal de Batatais através da Secretaria Municipal de Saúde de Batatais informa o atendimento na manhã do dia 27/02/2020 do primeiro caso suspeito de infecção pelo coronavírus no município.

Trata-se de um senhor de 59 anos,que chegou de MADRI na manhã do dia 26/02/2020 e que iniciou alguns sintomas de desconforto respiratório na data de hoje.

Imediatamente a Secretaria de Saúde de Batatais por meio da Vigilância Epidemiológica, seguiu os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde,e aguarda exames para outras providências.



Reforçamos: NÃO HÁ MOTIVOS PARA PÂNICO.



Lembramos: que as medidas preventivas são:



LAVAR AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO OU FAZER USO DO ÁLCOOL GEL

COBRIR A BOCA COM OS BRAÇOS AO TOSSIR OU ESPIRRAR



EVITAR TOCAR OS OLHOS,NARIZ E BOCA COM AS MÃOS

EVITAR AGLOMERAÇÕES



ESSAS RECOMENDAÇÕES NÃO SÃO APENAS PARA O CORONAVÍRUS ,MAS PARA TODA E QUALQUER INFECÇÃO RESPIRATÓRIA.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Batatais