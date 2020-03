Henrique tinha 22 anos e, no dia do acidente, seguia pela Avenida Navarro de Andrade, em Santa Fé do Sul (SP), quando bateu na traseira de uma caminhonete. Após a colisão o veículo pegou fogo, mas ele foi retirado do veículo antes de a chamas começarem.

Desde então, Henrique estava internado na UTI do Hospital de Base. Ele chegou a ter melhora e até a sedação tinha sido retirada, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Produtores e cantores usaram as redes sociais para lamentar a morte do cantor. O produtor musical José Renato Mioto postou a mensagem: “Meu amigo, é muito difícil acreditar que você se foi tão cedo, um coração gigante, quanto talento, quanta humildade, quanta energia boa e tanta coisa por vir ainda. É, to aqui sem entender. Vão ficar as lembranças boas”, escreveu.