O governador João Doria fez uma postagem nas redes sociais sobre as chuvas na Baixada Santista. “Minha solidariedade aos moradores da Baixada Santista que sofrem com as fortes chuvas desde ontem. Lamentavelmente, até o momento, há 9 mortos confirmados. Temos 1 herói do Corpo de Bombeiros entre as vítimas. A Defesa Civil, Bombeiros e PM estão dando suporte às prefeituras”.

Guarujá

Segundo a Defesa Civil do Estado, três pessoas morreram e uma está desaparecida no Morro do Macaco Molhado, em Guarujá. Uma mãe e um bebê, que estavam dentro de uma casa que desabou, foram soterrados. Um bombeiro, que estavam auxiliando nas buscas, foi atingido por um novo deslizamento. Duas pessoas também morreram na rua Uruguai, no Jardim Centenário.

Morro do Macaco, em Guarujá (SP), registra deslizamentos de terra — Foto: Solange Freitas/G1

São Vicente

Em São Vicente, a Defesa Civil registrou deslizamentos nos morros do Barbosas, Ilha Porchat e Parque Prainha. Um casal que estava saindo de casa foi arrastado pela chuva e está desaparecido. As equipes do Corpo de Bombeiros trabalham nas buscas.

Na Vila Valença, o chão do banheiro de uma clínica de repouso cedeu e um idoso está desaparecido. O local foi interditado. As famílias de sete idosos foram notificadas. Eles foram acolhidos pela equipe da Secretaria de Assistência Social (Seas) e encaminhados para abrigo municipal.

A equipe, composta por representantes da Defesa Civil e de secretarias de governo, trabalham desde a madrugada no atendimento às ocorrências. No momento, a Cidade registra pontos de alagamentos nas regiões do Jóquei Clube e Cidade Náutica.