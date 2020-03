MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFIRMA TERCEIRO CASO DE CORONAVÍRUS E INVESTIGA MAIS UM

O Ministério da Saúde confirmou, na tarde desta quarta-feira (4), o terceiro caso de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no Brasil. O paciente também é de São Paulo (SP). Um quarto caso, cujos exames iniciais deram positivo, está sendo investigado.

Conforme nota do Ministério da Saúde, junto com as secretarias de Saúde de São Paulo — estadual e municipal —, o terceiro caso envolve um paciente que veio do exterior nos últimos dias. Não foi detalhado o local de onde a pessoa veio.