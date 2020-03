Os principais dados do boletim apontam:

13 casos confirmados , eram 8 casos no balanço de quinta-feira

, eram 8 casos no balanço de quinta-feira 4 estados têm casos: SP (10), RJ (1), ES (1) e BA (1); há um caso no DF que aguarda contraprova

têm casos: SP (10), RJ (1), ES (1) e BA (1); há um caso no DF que aguarda contraprova 768 casos suspeitos , eram 635 no boletim anterior

, eram 635 no boletim anterior 480 casos foram descartados desde o início do monitoramento

O aumento do número de casos entre quinta e sexta-feira está concentrado em São Paulo. No boletim anterior, o estado tinha seis casos. Entre eles, quatro classificados como importados e outros dois como transmissão local.

Nesta sexta, um estado foi incluído na lista, a Bahia. A paciente é uma mulher de 34 anos, moradora de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 Km de Salvador, que retornou da Itália em 25 de fevereiro. No país europeu, ela teve passagens pelas cidades de Milão e Roma.

Casos importados dos EUA e Reino Unido

De acordo com o diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Júlio Henrique Rosa Croda, os novos casos incluídos no balanço têm relação com pessoas que viajaram para Itália, Reino Unido e Estados Unidos.

“Atualmente não temos nenhum caso provável, de pessoa que teve contato com os casos já confirmados. Os casos que entraram são casos novos, que entraram como suspeitos.” – Júlio Henrique Rosa Croda, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde

Trabalho e reforço do sistema

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o governo federal deve divulgar na segunda-feira novas medidas para enfrentamento do novo coronavírus. A primeira delas deve ser a regulamentação de ampliação do horário de atendimento em unidades básicas de saúde. Além disso, a pasta deve publicar uma portaria que detalhe regras e orientações sobre quando isolamento e quarentena devem ser indicadas pelos profissionais de saúde.

Mandetta também citou que o governo deve apresentar alguma orientação sobre os casos em que houver necessidade de empregados faltarem ao trabalho.

“Mantemos recomendação para as pessoas que tenham quadro gripal se imponham disciplina. Melhor perder um dia de trabalho (do que promover a circulação do vírus)”, disse o ministro.

“Nós temos também orientado (sobre) o trabalho homework, à distância. (Quando houver necessidade) que utilizem esses formato, vamos trabalhar com alguma orientação para que possam trabalhar dessa maneira.”

Casos pelo Brasil

Casos de novo coronavírus no Brasil Unidade da Federação Suspeitos Confirmados Descartados AL – Alagoas 7 0 1 AM – Amazonas 2 0 4 BA – Bahia 15 1 32 CE – Ceará 12 0 24 DF – Distrito Federal 36 0 13 ES – Espírito Santo 1 1 12 GO – Goiás 4 0 12 MA – Maranhão 0 0 2 MG – Minas Gerais 123 0 17 MS – Mato Grosso do Sul 8 0 9 MT – Mato Grosso 6 0 1 PA – Pará 4 0 5 PB – Paraíba 3 0 3 PE – Pernambuco 6 0 14 PI – Piauí 1 0 2 PR – Paraná 25 0 13 RJ – Rio de Janeiro 111 1 67 RN – Rio Grande do Norte 7 0 8 RO – Rondônia 1 0 0 RS – Rio Grande do Sul 112 0 41 SC – Santa Catarina 59 0 10 SE – Sergipe 3 0 1 SP – São Paulo 1 222 10 189 TOTAL 768 13 480

Países monitorados

Mandetta disse que a partir desta sexta o governo vai deixar de adotar uma lista de países para os quais os viajantes serão monitorados.

Agora, pessoas que voltem de viagens ao exterior e tenham ao menos dois sintomas (febre, tosse, dor no corpo e/ou dificuldade respiratória) sejam investigados como casos suspeitos. Por enquanto, só serão desconsiderados as pessoas que voltam da África, América do Sul e América Central, que não registram ainda um número significativo de casos ou transmissão comunitária.

Mundo: destaques da sexta-feira

Levantamento divulgado nesta sexta-feira (6) pela universidade norte-americana Johns Hopkins mostrou que o número de infecções causadas pelo novo coronavírus chegou a 100.347 em todo o mundo.

A China continua sendo o país com o maior número de casos registrados, são 80.710 até o momento. A maior parte deles está concentrada na província de Hubei, que nas últimas 24h não registrou nenhum novo caso de Covid-19; é a primeira vez desde o início do surto.