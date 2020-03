Maioria da população toma medicamentos por conta própria, sem consultar o médico, quando está com dor

Pesquisa feita pela Hibou, empresa de monitoramento de mercado, aponta que a prática da automedicação é adotada por nove em cada dez pessoas no País.

O levantamento ainda aponta que sete em cada dez brasileiros sentiram algum tipo de dor nos últimos três meses, o equivalente a 73 vírgula sete por cento dos habitantes. E para 63 vírgula seis por cento, o estresse é considerado o maior problema de saúde.

Entre as dores físicas, a campeã é a dor de cabeça, relatada por 44 por cento dos participantes.

De acordo com o estudo, as dores são na maioria das vezes consequência de problemas, depressão, falta de exercícios físicos ou de cuidados regulares com a saúde.

Outro dado é que mais de 53 por cento das pessoas ouvidas afirmaram que não possuem plano de saúde

A pesquisa da Hibou foi feita com mais de cinco mil brasileiros, de todas as classes sociais e faixas de renda, durante o mês de fevereiro.

Fonte: Rádio 2