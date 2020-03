Prefeito e vereadores vão a São Paulo em busca de recursos para as obras no Centro de Lazer Zeca Lopes

Em viagem a São Paulo, no dia 05, o prefeito José Luis Romagnoli, acompanhado pelo Presidente da Câmara Municipal Sebastião Santana Jr. e o Vereador Miguel Tosti, reuniram-se com o Secretário da Casa Civil do Governo do Estado, Antonio Carlos Rizeque Malufe e o chefe de gabinete Carlos Koji Takahashi.

Na oportunidade os representantes de Batatais solicitaram a liberação de recursos para a reforma do Centro de Lazer Zeca Lopes. “São obras necessárias, estamos lutando para que o Governo libere os recursos” disse o Presidente da Câmara Sebastião Santana.



O projeto para área inclui nova pista de skate, pista de caminhada, melhorias na iluminação, arborização e reformas no local. “Apresentamos um projeto amplo que visa transformar o complexo esportivo, são cerca de 700 mil reais solicitados para que seja realizada a reforma” finalizou o Prefeito José Luis.

Fonte: Prefeitura de Batatais.