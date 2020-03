Zé Neto diz que está sendo vítima de extorsão por suposto vídeo íntimo

Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, afirmou que está sendo chantageado há três anos por uma pessoa que ameaça divulgar um suposto vídeo íntimo feito de forma ilegal em que aparece com sua mulher, a influencer Natália Toscano.

A assessoria de imprensa do cantor divulgou um comunicado para falar sobre o assunto.

De acordo com a assessoria, o cantor recebeu ameaças de que as imagens seriam divulgadas na internet e que seria dito que estaria com outra mulher no vídeo.

Zé Neto, que fez um pagamento há três anos, já acionou a polícia. Em conversa com Quem na manhã desta segunda-feira (9), a representante do sertanejo afirmou que já foi feito um boletim de ocorrência para registrar o caso.

“Eu e minha esposa tivemos nossa privacidade invadida; faço aqui um ‘mea culpa’, por ter cedido à chantagem, mas fiz isso com a mais sincera intenção de preservar minha esposa, na época grávida de nosso primeiro filho”, disse ele, que tem José, de 2 anos, e espera mais um bebê.

Segundo a assessoria de imprensa de Zé Neto, as novas investidas vieram com ameaças de que o conteúdo do vídeo seria de interesse da mídia.

“Tenho certeza que nenhum veículo de comunicação, por ética e respeito, jamais publicaria estas imagens, por isso, achei que seria o momento de dar um basta”, afirmou o sertanejo. “Espero que o respeito e o bom senso prevaleçam, espero que o momento de minha família seja levado em consideração”, desabafou.

Fonte: Quem

Foto: Reprodução Instagram