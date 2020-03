Terceira e última parcela do IPVA vence nesta quarta, no Estado de São Paulo, para donos de veículos com placa final um

O pagamento pode ser feito no caixa do banco ou outros canais oferecidos pela instituição financeira, como caixas eletrônicos e até internet. Basta que o proprietário tenha em mãos o número do Renavam.

No caso dos caminhões, que contam com um calendário à parte, o IPVA também pode ser dividido em até três vezes.

Mas aí a primeira parcela é que vence nesta quarta, para as placas final um, e as demais prestações ficam para junho e setembro.

O caminhoneiro que preferir pagar à vista tem até o dia 17 do mês que vem para quitar o imposto.

Nesse caso, porém, sem nenhum tipo de desconto, já que o abono por adiantamento foi concedido apenas para quem pagou o valor total em janeiro.

Fonte: Rádio 2