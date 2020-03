Segundo o IBGE, a carne foi o item que mais ajudou a conter a alta da inflação. De acordo com o gerente da pesquisa, o preço caiu em todas as regiões, mas a queda mais intensa foi observada no Rio de Janeiro, única capital a registrar deflação.

“A queda nos preços da carne no Rio foi mais intensa que no resto do país. Nos dois primeiros meses do ano, a carne caiu 16,16% no Rio, enquanto no Brasil a queda foi de 7,42%”, observou.