Ao G1, o secretário afirmou que o episódio na escola foi “marcante”. Segundo Soares, o objetivo de manter a porta no gabinete é “lembrar todos os dias”. O objeto foi retirado durante a reforma do local, que começou em outubro de 2019 e terá custo aproximado de R$ 2,7 milhões.

Com a reforma, a escola receberá novas áreas, incluindo um auditório, espaço para tatame e sala para criação de projetos em 3D, a reforma das salas de aula, do Centro de Ensino de Línguas (CEL), dos banheiros, cantinas e salas de leitura e informática.

Com relação à segurança, uma das principais mudanças é que haverá uma entrada para visitantes que procuram a secretaria, com vidro blindado, e outra para os estudantes. No dia do ataque, os assassinos, que eram ex-alunos da escola, conseguiram entrar no prédio com tranquilidade.