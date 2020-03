Tabata Amaral quer licença paternidade de 60 dias

Tabata Amaral apresentou um projeto de lei na Câmara que pretende ampliar de cinco para 60 dias a licença paternidade.

A parlamentar afirma:

— Se o papel da mãe já é devidamente percebido, o mesmo não se pode falar em relação ao pai, cuja importância da presença junto ao filho em um momento crucial para o seu desenvolvimento emocional tem sido relegada a um segundo plano.

E explica que o período em que o pai ficaria afastado do trabalho não seria custeado pelos cofres públicos:

— Deve ser observado, ainda, que a aprovação do projeto não acarretará ônus adicional aos cofres públicos, uma vez que somente a licença-maternidade é custeada com recursos da Seguridade Social. A licença paternidade, por sua vez, já é de responsabilidade do empregador.

Fonte: O Globo

Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados