Benito Di Paula apresenta show “Lembranças” em Batatais

O cantor Benito Di Paula, um dos artistas brasileiros mais consagrados dentro e fora do país, vai se apresentar dia 14 de março, às 20h30, no Clube de Campo de Batatais, região de Ribeirão Preto, com o seu espetáculo “Lembranças”. Ícone do samba brasileiro, Benito, embalará o público com músicas consagradas nesses 48 anos de estrada e também apresentará novidades da carreira.

Evento será aberto pelo grupo Raiz Samba 6 e o Dj Kiki Moschiar.

“Retalhos de cetim”, “Há, Como eu Amei”, “Vai ficar na Saudade”, “Mulher brasileira”, “Meu amigo Charlei Brown”, “Se não for amor”, “Não precisa perdoar”, são algumas das músicas que vão integrar o line up da apresentação. Além destes sucessos que estouraram especialmente nos anos 70, Benito mostrará ainda o álbum “Essa Felicidade é Nossa”, lançado em 2016.

História de um consagrado compositor: Legado da música brasileira, chamado por muitos de grande maestro, Benito coleciona 35 discos gravados e mais de 45 milhões de cópias vendidas pelo mundo. Por isso, é um dos artistas mais respeitados da cena musical e aplaudido pela nova geração de cantores.

Benito Di Paula inovou o samba na década de 70 ao introduzir o piano aos seus shows. Levou as suas músicas para o mundo inteiro, passando por México, Japão, Estados Unidos, Angola, Argentinas e outros. Samba e temas de amor fizeram deste artista um dos mais respeitados da música pelas composições que atravessam décadas e mantem uma legião de fãs.

Entre os seus maiores sucessos destacam-se “Charlie Brown”, “Mulher Brasileira”, “Retalhos de Cetim”, “Do Jeito Que a Vida Quer” e “Ah, Como Eu Amei”, por exemplo.

Serviços:

Benito Di Paula- Show Lembranças

Quando: 14 de março, às 20h30

Onde: Clube de Campos de Batatais

Quanto: Contato para ingressos:16-99122-56019 (Dema) e 99260-0477 e 16-99378-4944(Carlos)

Mais informações: Contato Imprensa-(991004376-Márcia Rosseto)

Foto: Raony Correa

Fonte: thathi/com