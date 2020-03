Em entrevista a ORC, o diretor do HBSA – Hospital Beneficente Sto. Antonio de Orlândia, Lequel Anderson, negou, dia 14, que a cidade tenha caso de pessoa infectada por coronavirus.

Houve sim, uma pessoa de São Joaquim da Barra, com plano de saúde da Unimed, que foi atendido em Orlândia. Chegou dizendo que estava com coriza, dor de cabeça e preocupado com coronavirus. Esta pessoa foi atendida, mas nada foi constatado neste sentido. Não foi colhido material para exame laboratorial de comprovação ou negação da doença.

A pessoa (homem) que, não foi identificado, terá acompanhado médico pelos próximos dias.

Hospital de Orlândia proíbe visitas

Lequel Anderson, declarou ainda que as visitas a doentes estão proibidas. A medida tende a evitar aglomerações e proliferação de doenças, em especial o coronavirus.

Assim, também vem agindo outras autoridades do Brasil e do mundo. Entre elas a suspensão das aulas em SP e Rio de Janeiro pelo governador João Dória e Witsel.

Fonte: orc.com.br

Abaixo Nota Oficial da Prefeitura Municipal de Orlândia: