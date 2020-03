Batatais tem 4 casos suspeitos de coronavírus

Na tarde desta segunda-feira (16) foi realizado no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Batatais, entrevista coletiva com o Prefeito José Luis Romagnoli, Secretária de Saúde Luciana Nazar Arantes, Secretário de Educação Victor Hugo Junqueira, Diretor de saúde do Município Dr. Marcos Leal e Sandra Gomide responsável pela vigilância sanitária.

O assunto abordado foi sobre o Coronavirus, já que Batatais tem 4 casos suspeitos da doença e também sobre as medidas que serão tomadas.

Ouça o que foi definido.