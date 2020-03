Um vídeo gravado pela nutróloga Isabella Abdalla mostra gestantes recebendo o soro de imunidade e ela dizendo, em seguida, ‘ficar imune do corona’. O produto ao qual a médica se refere tem vitaminas e substâncias antioxidantes.

“Gente, essa turma minha de gestante está uma mais maravilhosa que a outra. Todo mundo tomando soro para imunidade, ‘né’? Ficar imune do corona”, afirma a médica.

A sindicância do Cremesp vai correr em sigilo. O órgão informou também que todo e qualquer ato médico deve ser pautado pelo Código de Ética Médica e os profissionais devem estar atentos aos limites da publicidade impostos pelo Conselho Federal de Medicina.

Em outro vídeo, Isabella afirma que as pessoas “estão desesperadas” com o Covid-19 e que os pacientes dela estão procurando muito o soro para imunidade. No fim da gravação, diz que vai oferecer o produto também para quem não é paciente.

“Galera, o pessoal está desesperado por conta do coronavírus. Meus pacientes estão vindo bastante fazer o soro para imunidade. Eu aconselho fazer porque é um soro que a absorção é 100% dos nutrientes, eu coloco doses altas de vitaminas para imunidade e antioxidantes. Então vale muito a pena fazer e realmente eu estava pensando nisso, estou tendo muita pergunta no Instagram, de abrir esse soro para todo mundo, para que não é paciente, e eu acho que é legal”.

Por telefone, o advogado da médica disse que ela não teve intenção de promover qualquer informação relacionada à vacina do coronavírus com a aplicação do soro.

“O mundo inteiro está procurando isso [vacina] e até agora ninguém achou. Ela não teria o atrevimento de falar uma coisa dessas. O que ela falou é que nessas situações em que nós nos encontramos é muito importante que o cidadão mantenha o sistema imunológico fortalecido e que um dos fatores para fortalecer o sistema imunológico é tomar vitamina”, diz Abrahão Issa Neto.

O advogado afirmou que ainda não tem conhecimento sobre a apuração anunciada pelo Cremesp.