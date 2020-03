Recomendações para utilização do Transporte Urbano em Batatais

A Dimutran – Divisão Municipal de Trânsito informa que as linhas 10 (azul) e 20 (vermelha), do Transporte Urbano gratuito de Batatais, estão operando normalmente.

O órgão ressalta que com o avanço do novo coronavírus a Secretaria de Saúde, por meio do Comitê, designado pela Administração Municipal para definições de ações de prevenção ao Covid-19, está recomendando aos passageiros que utilizem os ônibus somente em caso de necessidade, mantendo uma distância mínima de 1 metro entre os passageiros.

A Divisão destaca ainda que os veículos estão passa do por higienização no final de cada volta.

Fonte: Prefeitura de Batatais