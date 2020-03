Para comparar a velocidade que a pandemia está ganhando em todo o mundo, a OMS informou que os primeiros 100 mil casos de Covid-19 foram registrados em 67 dias, enquanto que o segundo 100 mil casos foram registrado em 11 dias.

Tedros também afirmou que a solução para conter a pandemia requer “coordenação política em nível mundial. Vou conversar com chefes de estado dos países do G20. Pedirei que trabalhem juntos para aumentar a produção, evitar proibições de exportação e garantir a equidade da distribuição [de equipamentos, testes e remédios] com base na necessidade [de cada país].”

Profissionais da saúde infectados

Ainda durante a coletiva desta segunda, a OMS alertou para o aumento de infecção entre os profissionais de saúde que estão na linha de frente.